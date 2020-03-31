Красногорск, , 17:29 — REGNUM В Московской области излечились ещё трое пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили 31 марта в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Все они были выписаны из стационарных отделений больниц Московской области после получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего на сегодняшний день в регионе зафиксировано 119 случаев коронавирусной инфекции, 17 пациентов полностью излечились от заболевания. Накануне стало известно, что один пациент с COVID-19 в Московской области скончался.