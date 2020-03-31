Санкт-Петербург, , 17:33 — REGNUM Среднестатистический петербуржец в зарабатывает не менее 63 тыс. 200 рублей в месяц. К таким выводам пришли в городском правительстве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сумму назвал глава комитета по экономической политике Валерий Москаленко на заседании правительства в Смольном 31 марта.

По его данным, о такой средней зарплате следует говорить по итогам 2019 года.

Москаленко подчеркнул, что этот показатель на треть выше, чем средняя заработная плата в России. По словам главы комитета, за год петербургская средняя зарплата увеличилась на 2 тыс. рублей.