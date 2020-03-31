Москва, , 17:24 — REGNUM Член центрального штаба Общероссийского народного фронта, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер помещена под карантин после того, как она брала интервью у главного врача больницы в московском поселке Коммунарка Дениса Проценко, у которого сегодня диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.

«Нюта Федермессер находится на карантине. Она сдала анализы на коронавирус, результат ожидается в ближайшее время. Она чувствует себя хорошо», — сообщили в ОНФ.

Напомним, что на минувшей неделе Федермессер опубликовала на своем каналае на видеохостинге YouTube интервью с Проценко о ситуации с коронавирусом в Российской Федерации.