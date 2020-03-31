Москва, , 17:21 — REGNUM Состояние здоровья мэра Москвы Сергея Собянина не вызывает никаких опасений. Об этом агентству ТАСС заявила пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.

«Всё в порядке», — сказала Пенькова, комментируя состояние здоровья Собянина на фоне новостей о заражении коронавирусом главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.

Она подчеркнула, что за здоровьем мэра следят.

Ранее стало известно, что главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом. Позднее сам Проценко подтвердил своё заражение.