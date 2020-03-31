Минск, , 17:20 — REGNUM Парадные расчёты Вооружённых сил России примут участие в военном параде 9 мая в Минске в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает 31 марта пресс-служба Министерства обороны Белоруссии.

Среди 185 единиц техники, задействованных в торжественном мероприятии, в параде будут участвовать бронетранспортёры БТР-82А и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» Вооружённых сил России.

Ранее белорусское военное ведомство сообщило, что в небе над Минском 9 мая пройдут 34 самолёта и вертолёта от Белоруссии и семь — от России.

Сухопутная часть парада в Минске будет насчитывать 20 парадных расчётов от Белоруссии, а также по одному от России и Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 запланированные к 75-летию Великой Победы мероприятия отменяться не будут.

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