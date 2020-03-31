Грозный, , 17:20 — REGNUM В Чечне на карантине по коронавирусу и самоизоляции находятся более 12 тыс. жителей. Об этом сообщил 31 марта глава республики Рамзан Кадыров. Он также отметил, что рост числа помещенных на карантин всего за сутки составил 1200 человек.

По словам Кадырова, на сегодняшний день в Чечне находятся под контролем медиков 824 человека, вернувшиеся из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. В карантине находятся 13 человек. Снято с него в связи с неподтвержденным диагнозом 176 человек.

Читайте также: В Чечне зафиксировано 9 подтверждённых случаев заражения коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба, в Чечне зарегистрировано девять подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.