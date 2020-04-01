Вашингтон, , 11:02 — REGNUM За прошедшие две недели в США значительно увеличилась готовность граждан к самоизоляции, сообщается на сайте исследовательского центра Гэллапа 31 марта.

Стремление людей избежать скоплений народа возрастало день ото дня: 13−15 марта так делали 59% опрошенных, 16−19 марта — уже 79%, 20−22 марта — 92%.

Жители стали больше избегать даже небольших групп людей, процент этого действия поднимался скачкообразно: 13−15 марта — 23%, 16−19 марта — 46%, 20−22 марта — 68%, 27−29 марта — 83%.

Публичных мест за прошедшие две недели стали избегать вдвое чаще: с 30% до 78%.

Особенно восприимчивы к новой ситуации оказались люди в возрасте 18−29 лет, среди них число тех, кто стал избегать публичных мест из-за коронавируса, за две недели выросло на 54%. Примечательно, что последнее место в рейтинге «восприимчивости» из разных групп, включая разделение по полу, возрасту, региону и партийной принадлежности, заняли граждане пожилого возраста — то есть именно те, кто относится к группе риска. Среди них стремление к изоляции возросло на 43%.