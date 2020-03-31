Тамбов, , 17:16 — REGNUM Глава Тамбова Наталия Макаревич вернулась из отпуска, проведённого во Вьетнаме, и ушла на карантин, об этом в соцсети сообщило 31 марта информационное управление администрации города Тамбова.

«Глава Тамбова Наталия Макаревич вернулась в Тамбов 28 марта, незамедлительно сообщила на горячую линию управления Роспотребнадзора даты и место пребывания за границей. Сегодня Н.В.Макаревич находится на обязательном 14-дневном карантине. В условиях строгой самоизоляции глава Тамбова выполняет свои должностные обязанности — дает необходимые поручения, проводит рабочие планерки, заслушивает отчеты заместителей. Все это происходит по телефону или в режиме видеосвязи», — говорится в сообщении информационного управления.

Также глава Тамбова прокомментировала ситуацию с назначением ей премии — решение приняли депутаты гордумы Тамбова в период отпуска Макаревич.

«Я по-прежнему против выплаты мне премий. Поэтому приняла решение отказаться от всей начисленной суммы (в размере 168 тыс. руб.) и оставить ее в бюджете города», — заявила Наталия Макаревич.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Тамбова Наталия Макаревич вместе с дочерью отправилась в отпуск, который решила провести во Вьетнаме. Однако вернуться в Тамбов оказалось сложно — рейсы отменили в связи с пандемией.

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