Владимир, , 17:09 — REGNUM Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин обратился к жителям региона в связи с введённым режимом полной самоизоляции. Как уже сообщало ИА REGNUM, режим начал действовать с 14:00 31 марта.

«Это единственная мера, которая способна остановить распространение опасной коронавирусной инфекции. С 31 марта граждане обязаны не покидать места проживания. Исключение составляют обращения за экстренной медицинской помощью и случаи прямой угрозы жизни и здоровью. Ограничения не распространяются на следование на работу и обратно, выходы для покупки продуктов, лекарств, товаров первой необходимости, выноса мусора и выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от своего дома. В общественных местах необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Соблюдение мер самоизоляции — под контролем полиции.

Во Владимирской области уже выявлены случаи заражения, могут быть и новые. Сейчас беспечность одного человека может стоить жизни многим. Защитите себя и своих близких!» — говорится в обращении губернатора.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в регионе подтверждено два официальных случая коронавируса. Один из заболевших коронавирусом скончался, причина его смерти окончательно не установлена.

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