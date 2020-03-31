Бишкек, , 16:59 — REGNUM Из-за вспышки коронавирусной инфекции и введения режима чрезвычайной ситуации школьники в Киргизии будут обучаться дистанционно в период IV четверти текущего учебного года. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки республики сегодня, 31 марта.

Дистанционное обучение начнется с 8 апреля. Для учащихся школ снимают видеоуроки на русском и киргизском языках с участием более 200 учителей.

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Лекции будут транслировать на телеканалах КТР «Баластан» — для учащихся младших классов и воспитанников детских садов, ЭлТР «Илим Билим» — для учащихся пятых — одиннадцатых классов, а также в эфире телеканалов «Пятый канал», «Пирамида» и «Санат».

В ведомстве отмечают, что зарплату учителям будут платить в полном объеме, а от родителей требуется озаботиться организацией обратной связи с педагогами своих детей через различные интернет-мессенджеры.

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