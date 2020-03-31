Москва, , 16:58 — REGNUM Отсрочки от призыва на военную службу в России в условиях пандемии коронавируса будут предоставляться в обычном порядке. Об сообщил 31 марта начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых сил Евгений Бурдинский в интервью изданию «Красная звезда».

При этом, по его словам, для лиц, которым положена отсрочка, в военкоматах будут отведены отдельные часы приёма. Сам же перечень оснований для отсрочки остаётся прежним и регулируется федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», пояснил Бурдинский.

Как передавало ИА REGNUM, накануне президент Владимир Путин подписал указ о проведении в России призыва на военную службу в период с 1 апреля по 15 июля 2020 года. Всего в рамках весеннего призыва в армию планируется призвать 135 тысяч человек.

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