Курск, , 16:57 — REGNUM В Курске сотрудники окружных администраций, муниципальных предприятий «Курскводоканал», «Гортеплосеть», «Курскэлектротранс», частных перевозчиков, ПАО «Квадра» и регионального управления ветеринарии дезинфицируют остановки общественного транспорта, подземные и наземные переходы, территории детских и спортивных площадок, парков, скверов и других общественных мест. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Общественные места обрабатывают хлорным раствором. Все сотрудники обеспечены защитными костюмами, масками, очками, перчатками. В дезинфекции задействовано около 100 человек, 96 единиц специального оборудования и пять единиц техники.

Управляющие компании во время всеобщей изоляции должны дезинфицировать почтовые ящики, ручки входных дверей, лестничные перила и площадки, окна, лифты.

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