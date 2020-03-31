Самара, , 16:57 — REGNUM Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассмотрит инициативу регионального отделения Партии Роста, которая предполагает финансовую поддержку студентов медицинских вузов, участвующих в волонтёрском движении по борьбе с распространением коронавируса.

По словам главы регионального отделения партии Павла Аксёнова, властям предложили выделить средства и областного бюджета на компенсацию платного обучения таких студентов, включая обучающихся по программам ординатуры и интернатуры. Кроме того, предложено установить надбавку к стипендии в размере 50% от регионального прожиточного минимума, который составляет 11,2 тыс. рублей.

«Правительство РФ выделило из резервного фонда финансовые средства на доплаты медикам, работающим в непосредственном контакте с зараженными коронавирусной инфекцией. Справедливо, если студентам медвузов также будет оказана поддержка», — подчеркнул Аксенов.

В настоящее время данная инициатива направлена на рассмотрение главе регионального минздрава и в правовой департамент областной администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, Всероссийское общественное движение «Волонтёры-медики» было одним из первых, кто вышел с инициативой оказания помощи по доставке продуктов и медикаментов самым уязвимым в ситуации распространение коронавируса людям — пожилым, маломобильным гражданам старше 65 лет. С недавнего времени волонтёры оказывают помощь и медицинским учреждениям, которые борются с коронавирусом. Так, более 100 волонтеров вышли в больницу Склифосовского, больницу им. Спасокукоцкого и самое главное — в Коммунарку, где в опасной «грязной зоне» трудятся 11 волонтеров, а также помогают с административными делами.