Пенза, , 17:01 — REGNUM В Пензе тотальную дезинфекционную обработку проведут в трех поликлиниках. Данные меры осуществляются в целях профилактики и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции. Медицинские организации будут полностью закрыты на один день, прием пациентов осуществляться не будет. Поликлиники закроют поочередно, согласно графику. Дезинфекции подлежат все подразделения, кабинеты, помещения, холлы, входные группы и лестничные пролеты, комнаты отдыха персонала и так далее. Об этом информирует пресс-служба правительства Пензенской области.

Так, в среду, 1 апреля, закроется поликлиника №1 ГБУЗ «Городская поликлиника» на улице Набережная р. Мойки, 51. 2 апреля на дезинфекцию будет закрыта поликлиника №2 на улице Володарского, 34. 3 апреля будет закрыта поликлиника №3 ГБУЗ «Городская поликлиника» на улице Светлой, 1.

Записанные на приём граждане в эти дни смогут воспользоваться медицинскими услугами в полном объёме в субботу, 4 апреля, в тех же поликлиниках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области поликлиника центральной городской больницы Азова, приостановившая работу из-за угрозы распространения коронавируса, вновь принимает пациентов. Помещения были обработаны дезинфицирующими средствами.

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