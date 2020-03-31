Волгоград, , 16:52 — REGNUM Рейсы трёх авиакомпаний в Москву и Санкт-Петербург отменены в аэропорту Волгограда. Некоторые полёты остановлены до 31 мая 2020 года, сообщили 31 марта в пресс-службе аэропорта.

В связи с приостановлением выполнения регулярных рейсов авиакомпанией «Победа» с 1 апреля по 31 мая не будут выполняться рейсы DP 181/182, DP 183/184 и DP 517/518.

Авиакомпания «S7 Airlines» со 2 по 16 апреля не выполнит рейсы S7 2141/2142, а со 2 апреля до 31 мая приостановлены рейсы S7 2145/2146.

«Аэрофлот» 2 и 3 апреля не выполнит рейсы SU 1182/1183, SU 1184/1185 и SU 1186/1187. С 1 по 5 апреля отменён рейс SU 1188/1189.

Информацию по отменённым рейсам пассажирам следует уточнять в представительствах авиакомпаний.