Краснодар, , 16:43 — REGNUM Движение личного автотранспорта намерены ограничить на территории Краснодарского края в рамках карантинных мер. Об этом сообщила 31 марта пресс-служба администрации края. О необходимости ввести ограничения на движение как личного, так и грузового автотранспорта заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

«Мы подготовим формулировку по ограничению движения личного автотранспорта, кроме грузового, который нужен для жизнеобеспечения населения. Также сделаем исключение для автомобилей сотрудников, обязанных быть на рабочем месте», — сказал первый вице-губернатор Андрей Алексеенко, возглавивший краевой оперативный штаб.

Транзитный транспорт пустят в объезд населённых пунктов. Об этом водители будут предупреждаться при въезде в регион.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18:00 31 марта на территории Краснодарского края вводится жёсткий карантин, который предусматривает, в частности, запрет на выход из дома, за исключением похода в магазин, аптеку, прогулки с собакой.

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