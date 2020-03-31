Москва, , 16:39 — REGNUM Если распространение коронавируса в России вызовет панику населения, это приведёт к параличу российской медицины, считает первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев («Единая Россия»). Об этом он заявил 31 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Насколько сильно сейчас надо пугать наше население опасностями? Я думаю, что пугать надо исходя из цифр. У нас сейчас вновь заболевших больше, чем тех, кто выздоровел. То есть пугать однозначно нужно и необходимо. Мы видим, что в ближайшие дни динамика сохранится. И это сильно напугает наше население. Нужна ли паника? Страшнее спокойствия — это паника. Когда огромное количество людей будет «находить» у себя коронавирус и атаковать врачей, мы имеем большую возможность парализовать нашу медицину», — сказал депутат.

Ещё одна опасность, на которую указал парламентарий, это риск получения недостоверной статистики из регионов, которая может появиться из-за желания региональных властей приукрасить ситуацию и сообщить заниженные цифры.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Совфед одобрил поправки в КоАП за «легкомыслие» во время карантина из-за коронавируса.

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