Йошкар-Ола, , 16:37 — REGNUM В Марий Эл под наблюдением медиков находятся 1 125 человек, из которых 56 — иностранные граждане. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Из числа наблюдаемых — 248 человек контактировали с лицами, у которых подтверждено заражение коронавирусом.

Общий круг контактов двух пациенток, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом составляет 33 человека по одной заразившейся и 141 человек — у другой женщины.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в республику поступила партия 82 тыс. одноразовых медицинских масок. В ближайшее время ожидается поставка других средств индивидуальной защиты — одноразовых защитных костюмов, одноразовых халатов и перчаток для медицинских работников.