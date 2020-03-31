Ростов-на-Дону, , 16:37 — REGNUM Все заразившиеся коронавирусной инфекцией жители Ростовской области вернулись из зарубежных поездок. Об этом в ходе заседания регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения COVID-19 сообщил главный государственный санитарный врач Дона Евгений Ковалёв.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора, все заболевшие коронавирусной пневмонией вернулись из зарубежных поездок. Один из потенциальных носителей вируса, анализы которого находятся в референс-центре, мог заразиться путём передачи коронавируса.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области подтверждено пять случаев заболевания COVID-19. Диагноз подтверждён в референс-центре, в работе которого находятся анализы ещё трёх жителей Дона.

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