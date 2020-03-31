Саратов, , 16:38 — REGNUM Сегодня, 31 марта, из стационара в Саратове выписана первая выздоровевшая пациентка, заразившаяся коронавирусной инфекцией. Ей был проведен весь необходимый курс лечения, женщина чувствует себя хорошо. Муж и двое детей были выписаны еще накануне, анализы на коронавирус у них отрицательные.

Как сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, из общего количества лабораторно подтвержденных случаев в Саратове в стационаре остаются лишь трое пациентов. Их самочувствие удовлетворительное, медики оказывают всю необходимую помощь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным минздрава Саратовской области, на 31 марта, новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией не зафиксировано. Их количество по-прежнему четыре, все эти пациенты находятся в стабильном состоянии. Под наблюдением врачей — 3 392 человека, которые вернулись из-за границы. На сегодняшний день снято с медицинского наблюдения 1908 человек.

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