Кострома, , 16:30 — REGNUM Верующим костромичам советуют не приходить в церковь без крайней необходимости. Соответствующее распоряжение 31 марта подписал митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт — передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева © ИА REGNUM

Распоряжение обязывает костромских священников соблюдать правила санитарной безопасности и следить за их исполнением в среде прихожан. Кроме этого, духовенство попросили провести с прихожанами разъяснительную работу насчет домашних молитв и ОРВИ.

говорится в тексте распоряжения «Духовенству провести с прихожанами пастырскую работу… разъяснив им, что молитва дома в течение некоторого времени вполне допустима, приведя в пример некоторые православные монастыри, иноки которых на время всего Поста уходили из обители в пустыню и несли подвиг отшельничества и затворничества… В случае появления симптомов ОРВИ или иных заразных блезней прихожанам и духовенству рекомендуется воздержаться от посещения богослужений.»

Также в приходах Костромской области вводятся усиленные правила гигиены. В их числе — отказ священнослужителей от подачи рук и креста для целования, дезинфекция утвари, мебели и икон, особые предосторожности при совершении таинств крещения и причащения.

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