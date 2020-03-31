Екатеринбург, , 16:35 — REGNUM Продление защитных мер против коронавируса в Свердловской области зависит от развития ситуации. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Чиновника спросили, продлят ли ограничения на срок после 5 апреля 2020 года. По словам Крекова, это станет понятно через пару дней.

«Всё зависит от ситуации», — добавил вице-губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области ввели режим карантина по COVID-19. В регионе зарегистрировано 33 случая заражения новым коронавирусом.

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