Москва, , 16:25 — REGNUM Граждане, занятые в отраслях с непрерывным производственным циклом и в других сферах, на которые карантинные меры вынужденно не распространяются, должны быть защищены от неподходящих санкционных мер. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 марта заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации.

«После принятия этого закона при принятии особых мер должны быть подробнейшие разъяснения с учётом всех нюансов, чтобы люди, не по своей воле нарушающие санитарно-эпидемиологический режим, не попали под это наказание. Это должно быть обязательно урегулировано», — заявила Матвиенко.

«Мэр Москвы сказал, что будут пропуска, сенаторы спрашивают, когда их выдадут? Я им привела пример: в интернете опубликовано, что уже самые популярные пропуска — это пятитысячнорублёвая купюра. На всякий случай с собой надо иметь. Это шутка, но на самом деле, конечно же, это всё надо доводить до конца. Потому что часто у нас не исполняются законы, потому что они не доведены до ума нормативными актами либо на практике плохо реализуются», — подчеркнула она.