Москва, , 16:25 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился не отправлять новобранцев к местам прохождения срочной службы ранее 20 мая. Об этом сообщает 31 марта официальное издание Вооружённых сил «Красная звезда».

Как уточняется, коррективы в сроки начала работы призывных комиссий и даты отправок новобранцев в войска внесены в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин подписал указ о проведении весеннего призыва на военную службу в период с 1 апреля по 15 июля 2020 года. Всего в рамках призыва в армию планируется призвать 135 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что перед отправкой к месту службы молодых людей будут проверять на наличие инфекции. По прибытии в войсковую часть призывники будут помещаться на 14-дневный карантин.

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