Брянск, , 16:23 — REGNUM Работники здравоохранения пенсионного возраста по-прежнему могут пользоваться льготным проездом в общественном транспорте Брянска. Соответствующая корректировка внесена в постановление горадминистрации, сообщили 31 марта в пресс-службе мэрии.

Решение о временной приостановке льготного проезда в общественном транспорте приняли в администрации Брянска 30 марта. Эта вынужденная мера, чтобы в период угрозы коронавирусной инфекции дополнительно ограничить необоснованные поездки в общественном транспорте тех категорий граждан, которые обязаны находиться дома. Работающим сотрудникам учреждений здравоохранения пенсионного возраста льготы не отменили. Для того, чтобы ей воспользоваться в автобусе или троллейбусе медикам необходимо предъявить соответствующую справку с места работы с печатью учреждения и подписью главного врача.

С 31 марта по 5 апреля льготы приостановлены для пенсионеров, школьников, студентов и учащихся ссузов и вузов, обучающихся в Брянске.