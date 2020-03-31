Москва, 31 марта 2020, 16:19 — REGNUM Экстренная работа с законодательством уберет все препоны для спасения экономики и поддержки людей, считает член Совета по правам человека при Президенте РФ Татьяна Мерзлякова.
Татьяна Мерзлякова прокомментировала принятие Госдумой ряда законопроектов, направленных на поддержку российской экономики в связи с эпидемией коронавируса.
По мнению правозащитницы, экстренная работа с законодательством сейчас помогает убрать все старые препоны, увеличить скорость государственных закупок, спасти промышленность и бизнес от банкротства, переделки собственности и защитить права трудящихся.
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Также член СПЧ считает очень важными действия правительства по введению моратория на банкротство компаний. Особенно значимо это для крупных промышленных регионов, так как, например, Свердловская область.
Напомним, что Совет по правам человека открыл «горячую линию» по вопросам поддержки общества и бизнеса и реализации принимаемых правительством мер в связи с угрозой распространения коронавируса.
Член СПЧ Татьяна Мерзлякова — один из экспертов, к которым можно обратиться за юридической консультацией и разъяснением новых норм. «Горячая линия» работает на портале права2020.рф.