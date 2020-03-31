Москва, , 16:19 — REGNUM Экстренная работа с законодательством уберет все препоны для спасения экономики и поддержки людей, считает член Совета по правам человека при Президенте РФ Татьяна Мерзлякова.

Татьяна Мерзлякова прокомментировала принятие Госдумой ряда законопроектов, направленных на поддержку российской экономики в связи с эпидемией коронавируса.

По мнению правозащитницы, экстренная работа с законодательством сейчас помогает убрать все старые препоны, увеличить скорость государственных закупок, спасти промышленность и бизнес от банкротства, переделки собственности и защитить права трудящихся.

«Очень важно, что сейчас вводятся все условия, когда мы можем ускориться в закупках. У нас есть большой объем производства масок, а мы все еще не обеспечили население этими масками, которые сегодня так востребованы, потому что есть какие-то объективные преграды для этого. Я очень надеюсь, что те меры, которые сегодня так быстро реализуются, уберут все эти препоны для того, чтобы можно было оперативно обеспечить население всем необходимым», — сказала Татьяна Мерзлякова.

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Также член СПЧ считает очень важными действия правительства по введению моратория на банкротство компаний. Особенно значимо это для крупных промышленных регионов, так как, например, Свердловская область.

«Сегодня наша экономика в очень опасной зоне. Воспользовавшись ситуацией, можно и передел собственности провести, и оставить трудящихся без заработной платы, если предприятие будет обанкрочено. Защита трудовых прав — это одна из самых напряженных сфер. Поэтому то, что сегодня принято такое важное решение как мораторий на возбуждение дел о банкротстве, я думаю, это говорит о спасении экономики», — сказала Татьяна Мерзялкова.

Напомним, что Совет по правам человека открыл «горячую линию» по вопросам поддержки общества и бизнеса и реализации принимаемых правительством мер в связи с угрозой распространения коронавируса.

Член СПЧ Татьяна Мерзлякова — один из экспертов, к которым можно обратиться за юридической консультацией и разъяснением новых норм. «Горячая линия» работает на портале права2020.рф.