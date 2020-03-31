Курган, , 16:18 — REGNUM В Курганской области с 1 апреля 2020 года власти ввели режим самоизоляции на территории всего региона. Об этом сообщает в оперативный штаб Зауралья по профилактике новой коронавирусной инфекции.

Жителям Курганской области могут покидать дома в случаях крайней необходимости. Это дорога до работы и обратно, в продовольственный магазин, аптеки, разрешается выносить мусор.

Ранее были отменены межмуниципальные и межрегиональные автобусы. Городской транспорт будет курсировать, но школьникам и пенсионерам отменили льготный проезд.