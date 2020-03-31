Москва, , 16:16 — REGNUM В Московской области экипажи гвардейской танковой армии приняли эшелон с тридцатью танками Т-34, сообщает 31 марта пресс-служба Западного военного округа.

Эшелон с исторической военной техникой прибыл на полигон Алабино в рамках подготовки к параду Победы на Красной площади.

Танкисты гвардейской танковой армии осуществляю приемку средних танков Т-34, прошедших реставрацию в Санкт-Петербурге.

Эти танки, ставшие символом победы в Великой Отечественной войне, примут участие в различных мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине победы в Великой отечественной войне, включая парад на Красной площади в Москве.

Пресс-служба отмечает, что машины прошли полную реставрацию, в ходе которой были разобраны до деталей, очищены от следов времени и эксплуатации и доведены до состояния танков, только что сошедших с конвейера завода.

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