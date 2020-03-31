Москва, , 16:16 — REGNUM Заражение коронавирусом выявлено у Дениса Проценко, главного врача клинической больницы № 40 в Коммунарке, где проходят лечение жители Москвы с положительным анализом на коронавирус. Об этом 31 марта сообщил телеканал «Россия 24».

По данным телеканала, Проценко чувствует себя удовлетворительно, он находится здесь же, в больнице.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за прошедшие сутки на территории России было выявлено 500 случаев заражения коронавирусом. Лидером по количеству подтверждённых случаев заражения стала Москва: здесь их выявлено 387.

Всего за сутки подтверждены случаи заражения коронавирусом в 24 регионах РФ.

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