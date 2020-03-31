Москва, , 16:16 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин регулярно тестируется на коронавирусную инфекцию, все тесты отрицательные. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня стало известно о том, что главный врач московской больницы в поселке Коммунарка Денис Проценко заразился коронавирусом. В этой больнице содержат граждан, которые заразились коронавирусом. Эту же больницу на минувшей неделе посещал президент Путин и встречался с Проценко.

«Путин регулярно тестируется на коронавирус, все нормально», — сказал Песков.