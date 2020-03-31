Москва, , 16:15 — REGNUM Принятие закона, разрешающего дистанционный отпуск лекарственных средств, может привести к опасным последствиям из-за сложностей с контролем их отпуска. Об этом 31 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор аптечной сети «Фармленд» Аделя Кальметьева.

«Онлайн-продажа лекарств должна быть возможна только через аптеки, а не посредством маркетплейсов. За рубежом существует практика только в таком формате, и на это есть серьезные причины. Продажа лекарств через онлайн-ритейлеров может привести не только к увеличению количества случаев самолечения, возможности появления контрафактных товаров и несоблюдению правил доставки, хранения и отпуска лекарств, но и к сокращению количества аптечных организаций и их сотрудников. Рецепты на целый ряд препаратов подлежат строгому учету. Они хранятся в аптеке, и в любой момент прокуратура может проверить соответствие количества рецептов количеству проданных упаковок», — сказала она.

Эксперт отметила, что непонятно, как будет контролироваться отпуск подобных препаратов при дистанционной продаже, поскольку в России ещё не реализована система электронных рецептов.

«Еще одна проблема: условия доставки, хранения и отпуска лекарств в пунктах выдачи заказов (ПВЗ). Аптеки, в отличие от ПВЗ, обязаны соблюдать приказы Минздрава и санитарные правила — это необходимо для реализации лекарственных препаратов и безопасности клиентов. Страшно представить, что, например, вакцина будет доставляться без соблюдения холодовой цепи человеком, даже не имеющим санитарной книжки. Поэтому решение российских законодателей о передаче столь специфичного рынка онлайн-ритейлерам вызывает много вопросов», — заявила Кальметьева.

По её мнению, в итоге пострадают простые граждане, поскольку речь идет не только о несоблюдении условий хранения и доставки, но и о возможности появления контрафактных товаров:

«Дистанционная торговля откроет огромный шлюз для фальсификата и недобросовестных производителей. Кроме того, нужно понимать, что онлайн-продажа лекарств вводится на фоне сразу нескольких важных событий — внедрения маркировки, высокой волатильности курса рубля, а также внесения поправок в Федеральный закон №61 «Об обращении лекарственных средств». Все эти изменения в комплексе отразятся не только на российском фармрынке, но на простых обывателях. Они неизбежно приведут к повышению цен, дефициту лекарств, закрытию аптек и сокращению рабочих мест. А это значительно ухудшит социальную стабильность в регионах».

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума должна была 31 марта обсудить законопроект об использовании интернет-технологий во время пандемии коронавируса, однако было принято решение рассмотреть его 1 апреля — по просьбе профильного комитета по охране здоровья.