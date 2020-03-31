Париж, , 16:15 — REGNUM Прокурор Парижа Реми Хейц заявил, что инструкции о самоизоляции в столице Франции были «хорошо понятны» населением, передает BFM TV.

По его словам, полиция провела 303 тыс. проверок в Париже.

«У нас есть 24 265 составленных протоколов. Это означает, что подавляющее большинство парижан соблюдают условия самоизоляции. Из 10 человек 9 имеют хорошую репутацию», — заявил прокурор Парижа.

Реми Хейц также отметил, что есть «непокорные», то есть лица, преимущественно молодые люди, неоднократно пойманные за нарушение правил самоизоляции. Правосудие даст «твердый ответ» на эти дела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал «безответственными»тех, кто критикует управление кризисом, связанным с коронавирусом.

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