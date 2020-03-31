Киров, , 16:10 — REGNUM Губернатор Кировской области Игорь Васильев ввёл в регионе режим всеобщей изоляции. Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности.

Согласно изменениям, с 31 марта по 5 апреля гражданам необходимо соблюдать режим самоизоляции. Предполагается, что выходить из дома можно только в ближайшие магазин и аптеку, для выноса мусора и выгула животных вблизи места проживания. Также в число исключений входят случаи обращения за экстренной медицинской помощью и поездки к месту работы и обратно.

«Сегодня продолжают работать предприятия непрерывного цикла, предприятия, обеспечивающие функционирование жилищно-коммунального хозяйства, сельскохозяйственные предприятия, в том числе занимающиеся переработкой сельхозпродукции и поставкой ее в торговые сети не только Кировской области», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе до настоящего момента лабораторно подтверждено 12 случаев заражения коронавирусом. У восьми человек инфицирование подтверждено только тест-системами, анализы этих граждан отправлены для окончательной постановки диагноза в референс-лабораторию.