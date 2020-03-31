Тирасполь, , 16:08 — REGNUM В Приднестровской Молдавской Республике подтверждена первая смерть от коронавируса COVID-19. Как сообщил 31 марта Первый Приднестровский телеканал, 55-летняя женщина скончалась после двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом.

О том, что женщина была инфицирована, стало известно уже после ее смерти — когда пришли результаты ее анализов из Кишинева. В больнице уточнили, что у женщины были хронические заболевания — сахарный диабет и сердечные патологии.

Врачи также выяснили, что женщина находилась в Тираспольской больнице в одном боксе с мужчиной, у которого ранее подтвердили COVID-19. После этого случая все отделение пульмонологии (50 человек) перевели в Слободзейскую районную больницу, где лечат больных коронавирусом. А главу тираспольской больницы отправили в отставку за халатность.

За последние сутки в ПМР выявили шесть новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. В республике действует режим Чрезвычайно ситуации.

Отметим, что анализы жителей Приднестровья направляют для подтверждения в Кишинев.