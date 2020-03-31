Москва, , 16:08 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин назначил Сергея Люлина и Петра Кучеренко заместителями главы Минобрнауки РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, Люлин на новой должности займётся вопросами научно-технической и инновационной политики, а также международного сотрудничества в научно-технической сфере, а Кучеренко будет курировать вопросы кадрового обеспечения, а также вопросы организации хозяйственной деятельности.

Ранее Сергей Люлин занимал должность директора Института высокомолекулярных соединений Российской академии наук, а Сергей Кучеренко был руководителем аппарата комитета Совета Федерации .