Москва, , 16:03 — REGNUM На сегодняшний день идёт самая серьёзная подготовка в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса, в том числе и в вопросе госпитализации заражённых. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил врач-реаниматолог Игорь Молчанов.

«Подготовка идёт самая серьёзная, очень серьёзная. Большую работу проводит не только правительственный штаб, но и штаб Минздрава РФ — регионы, отчёты, селекторы. В общем, идёт большая и серьёзная работа. Пока идём с опережением», — сказал Молчанов.

Он подчеркнул, что на данный момент идёт «подготовительный этап»: «Насколько готовы регионы — будет понятно на момент разгона. Постоянно задают вопросы по ИВЛ, и на сегодняшний день при том количестве заболевших и тех пациентов, для которых требуется искусственная вентиляция лёгких, идём с большим перекрытием!».