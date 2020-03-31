Москва, , 16:02 — REGNUM Министерство финансов России должно выступить с детальными разъяснениями, когда и в каком порядке будет введён налог на проценты с банковских вкладов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 марта заявила спикер СовфедаВалентина Матвиенко на заседании Совета Федерации.

«О чём идёт речь? Люди ведь напуганы, всего боятся. Вот услышали, что будут проценты снимать, и побежали многие снимать деньги в банке. Не понимают, чего они делают. Вот надо, чтобы какой-то рупор минфиновский на понятном языке по телевидению, в интернете, в сетях людям объяснял, что не надо снимать деньги со счетов. Что это вступают в силу тогда-то», — заявила Матвиенко.

«Потому что мы думаем, что если мы приняли закон — всё, все всё поняли. Надо разъяснять, надо говорить с людьми нормальным, понятным человеческим языком. Надо остановить — и так банковская система в сложной ситуации, сейчас ещё не дай бог отток вкладов под эту панику… ситуация лучше не станет. Поэтому надо больше говорить, разъяснять. Вот сейчас мы закон этот приняли, надо чтобы, что называется, с сегодняшнего дня пошли правильные, нужные комментарии. Не интерпретации и домыслы, а правильные, понятные для простого человека разъяснения», — подчеркнула она.

Отметим, что нормы по налогообложению процентов по депозиту вступают с 1 января 2021 года. Процент будет рассчитываться от суммы вкладов, в каких бы банках они ни лежали.