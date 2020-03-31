Санкт-Петербург, , 16:06 — REGNUM В Санкт-Петербурге из-за внешних факторов одиннадцать месяцев подряд наблюдается падение продаж автомобилей. В апреле 2020 года, если автосалонам не будет разрешено работать из-за пандемии, реализация машин в городе может сократиться на 80−90%. Об этом 31 марта сообщает профильное агентство «Auto-Dealer-СПб».

В январе-феврале 2020 года было продано 19 345 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3% меньше, чем за первые два месяца 2019 года. В феврале падение петербургского авторынка составило уже 5% — дилеры реализовали 10 815 новых автомобилей.

«Таким образом, падение продаж машин в Петербурге продолжается уже 11 месяцев подряд», — отмечают в агентстве.

В топ-10 по итогам двух месяцев вошли шесть марок, которые показывают положительную динамику. Так, самый высокий рост среди лидеров зафиксирован у Toyota — 25%. Следом продолжает оставаться популярным корейский производитель — KIA, затем отечественный —LADA, от которого незначительно отстает еще один корейский бренд Hyundai.

«Февраль стал последним месяцем на автомобильном рынке, когда на динамику продаж не влияли внешние факторы, — падение курса рубля и пандемия. По итогам марта мы вполне можем увидеть рост рынка. Но уже в апреле, если автосалонам не будет разрешено работать из-за карантинных мер, реализация автомобилей в городе может сократиться на 80−90%», — заявил генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

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