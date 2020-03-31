Москва, 31 марта 2020, 16:10 — REGNUM Возможное ведение в Москве пропусков с QR-кодом не помешает жителям столицы РФ отправиться на дачу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта рассказал эксперт движения «Сильная Россия» по кибербезопасности Алексей Курочкин. По его словам, москвичи должны будут получить регистрацию на портале города Москвы, обзавестись QR-кодом, дабы при необходимости предъявить его сотрудникам полиции.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация, что жители Москвы получат пропуска для передвижения по городу, которые будут содержать QR-коды с зашифрованным домашним адресом.