Москва, , 16:10 — REGNUM Возможное ведение в Москве пропусков с QR-кодом не помешает жителям столицы РФ отправиться на дачу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта рассказал эксперт движения «Сильная Россия» по кибербезопасности Алексей Курочкин. По его словам, москвичи должны будут получить регистрацию на портале города Москвы, обзавестись QR-кодом, дабы при необходимости предъявить его сотрудникам полиции.

«Даже разрешается ездить на дачу, но нужно будет заранее указать пункт назначения и номер машины, и никаких проблем. Я думаю даже, что номера машин будут сканироваться в автоматическом режиме, и тут же будет видно, что данный гражданин подал заявку, что он двигается к себе на дачу», — сказал Курочкин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация, что жители Москвы получат пропуска для передвижения по городу, которые будут содержать QR-коды с зашифрованным домашним адресом.