Уфа, , 16:01 — REGNUM Положение о действии пропускной системы на территории Уфы на период самоизоляции разработано в столице Башкирии. Об этом 31 марта сообщил глава городской администрации Ульфат Мустафин на совещании в правительстве Башкирии.

На совещании были показаны образцы пластиковых индивидуальных и транспортных пропусков для госорганов, муниципальных предприятий и учреждений.

По словам Ульфата Мустафина, пропуска имеют перфорированную и персональную нумерацию. Они будут выдаваться каждый день с 14 до 20 часов начиная с 1 апреля.

Отмечается, что руководство предприятий должно будет определить граждан, которые будут работать в непрерывном режиме в этот период для выдачи им соответствующих справок.

Сообщается, что для всех транспортных средств должны выписываться путевые листы.

«Положение разработано. До конца дня будет утверждено. Завтра все будет в общем доступе», — заявил глава администрации Уфы.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Киргизии раскритиковал минздрав за плохую борьбу с коронавирусом