Вашингтон, , 15:59 — REGNUM Нью-Йорк может не справиться с ростом количества заразившихся новым типом коронавируса и летальных исходов от инфекционного заболевания в ближайший месяц. С таким прогнозом выступил в интервью телекомпании NBC выступил мэр мегаполиса Билл де Блазио.

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По его словам, если принять во внимание текущую ситуацию, то «самое худшее ожидает нас в ближайшие несколько недель».

«С точки зрения числа [инфицированных и умерших], ситуация может не разрешиться к маю», — приводит ТАСС слова мэра Нью-йорка.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 163,8 тыс. человек. Жертвами COVID-19 стали свыше 3 тыс. человек. Больше всего летальных случаев в Нью-Йорке — 914.