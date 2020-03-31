Липецк, , 15:58 — REGNUM В Липецкой области с 23 марта были приостановлены профилактические медосмотры и диспансеризация во всех государственных медицинских учреждениях. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба областной администрации, ограничения введены до особого распоряжения правительства РФ.

Такие меры нужны, чтобы освободить больше медиков для работы с теми, кто подозревает у себя вирусную инфекцию, сообщили в управлении здравоохранения Липецкой области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Липецкой области было официально подтверждено семь случаев заболевания коронавирусом. С 30 марта в регионе введён режим всеобщей изоляции.

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