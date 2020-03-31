Бишкек, , 15:57 — REGNUM Неудовлетворительно проходит работа по выявлению лиц, зараженных коронавирусом. Об этом 31 марта заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на заседании Совета безопасности, сообщили в пресс-службе главы государства.

Участники заседания рассмотрели усиление мер для предотвращения распространения коронавируса и обеспечение продовольственной безопасности республики. Жээнбеков считает, что распространение инфекции свидетельствует о плохой работе по принятию предупредительных мер.

Президент также раскритиковал минздрав за несвоевременное определение контактных лиц, за плохую подготовку к лабораторным исследованиям, недостаточную оснащенность лабораторий и другие просчеты.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 марта число случаев заражения коронавирусом в Киргизии выросло до 107 человек.

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