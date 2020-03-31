31 марта 2020 | Время чтения 5 мин

Владимир Станулевич, , 15:55 — REGNUM Северная Двина и ее притоки — Емца, Пинега, реки Онега, Кена, Мезень и Пеза — многие века были транспортными артериями, связывающими Новгород и Москву с Сибирью и Арктикой. Сначала по ним плыли ушкуи новгородцев, поморские лодьи и карбасы. В XVIII веке Петр заставил поморов строить суда европейского типа. Верфей было много — купцы и промышленники строили в Кузомени, Онеге, Холмогорах, Мезени.

Остов деревянного судна длиной 24,5 метра и шириной 8 метров. По обводам аналогичен купеческой ладье «Преподобный Зосима» © И. О. Горлов. Книга «Археология в музейных коллекциях»

Петр Первый оценил вековые традиции и основал в 1693 году в Соломбале первый центр государственного кораблестроения — Архангельское адмиралтейство. Его верфи построили для Балтийского флота около 160 линкоров и фрегатов. Переход в середине XIX века на железо и сталь на полвека прервали жизнь соломбальских верфей, но частные продолжали работу. В XX веке наступил расцвет Соломбальских и Северодвинских корабелов.

За восемь веков на Северной Двине свет увидели тысячи, если не десятки тысяч судов. Многие здесь же завершили свой путь — сгнили у амбаров и в протоках, ушли в песок, сгорели или разобраны «на запчасти». Их история как генеологическое древо со стволом, боковыми сучьями и ветвями идущими куда-то вверх. Восстановив это древо по останкам кораблей, мы получим историю северо-русского судостроения. А так как корни его уходят в Новгородскую республику, то и балтийского.

Тогдашний Русский Север — территории нынешних Архангельской, Мурманской, Вологодской областей, республик Карелии и Коми, Ненецкого округа. В исследованиях заинтересованы эти регионы, российские и иностранные ученые. А так как ключевой была Северная Двина, во главе должна стать архангельская наука. До сих пор систематически этим делом не занимались. Были отдельные находки, доклады о «колыбели флота», издавались книги, но затонувшими кораблями не занимался никто. Как оказались упущены десятитилетия и сотни безвозвратно погибших для науки кораблей можно объяснить, но согласиться с такой ситуацией нельзя. Когда звание «колыбели русского флота» Архангельск, а вместе с ним Русский Север, почти потеряли, судьба дала им еще один шанс.

С 2015 года подводной археологией занялся архангельский краевед Анатолий Каранин, задавшийся поиском парусного линкора «Варахаил», затонувшего в 1749 году в дельте Северной Двины. С 2018 года подводной археологией Белого моря занялся центр подводных исследований Русского географического общества, которому помогает Сергей Шойгу и Северный флот ВМФ России. Проявил интерес к Белому морю отряд подводных археологов Института археологии РАН. А с 2019 года на Северную Двину пришел центр подводных исследований МГУ. Сферы интересов разделились — центр РГО работает в восточной части Белого моря, центр МГУ — в западной части и Северной Двине.

Импульсом для приглашения москвичей стало обнаружение автором этой статьи в Архангельске летом 2019 года предположительных остатков сухого дока верфи купца Крылова (XVIII век). Осмотр его сотрудником областного краеведческого музея Игорем Гостевым, работающим по воено-морской теме, укрепил версию происхождения водоема. И. Гостев пригласил специалистов МГУ. Первый сезон 2019 года они начали поздно, в ноябре, но сразу же получили интересные результаты.

Остов деревянного судна длиной 24,5 метра и шириной 8 метров. По обводам аналогичен купеческой ладье «Преподобный Зосима» © И .О. Горлов. Книга «Археология в музейных коллекциях»

Иван Горлов, Игорь Гостев, Михаил Бардашов, Сергей Хохлов — архангельские и московские историки и археологи: «В прошедшем полевом сезоне ООО «Центр Морских исследований МГУ им М. В. Ломоносова» и АНО «Подводное культурное наследие» совместно с ФГБУК АО «Архангельский краеведческий музей»… Приступили к обследованию акватории Северной Двины в границах Архангельска… Работа проводились на основании открытого листа выданного на имя И. О. Горлова…

В первую декаду ноября 2019 года… (обследован) участок Соломбальского рейда площадью 50 га. Обследование производилось с борта речного буксира с применением гидролокатора бокового обзора и параметрического профилографа.

Первая акустическая цель интерпретирована как остов деревянного судна длиной 24,5 метра, ориентированный носовой оконечностью против направления течения. Ширина остова… 8 метров… Борта судна подверглись процессу разрушения, однако структурная целостность остова не утрачена… Форма остова, близка к обводам купеческой лодьи… «Преподобный Зосима»…

Вторая акустическая цель имеет форму остова судна, предположительно лежащего в положении оверкиль… Длина корпуса 25 м. Ширина — 9,5 м… Рассматриваемый объект является деревянным судном… основные размерения и форма окончаний корпуса… типа гукор, массово строившимися и применявшимися в этом регионе в XVIII — начале XIX вв.

Еще несколько целей… имеют сходные, веретенообразные в плане, очертания… Длина объектов предварительно оценивается как 3−3,5 м… Ряд объектов… интерпретированы как замытые части корпусов речных судов… Предполагается проведение визуального обследования в следующем полевом сезоне».

По словам Игоря Гостева, в планах центра МГУ обследование Северной Двины до самых верховий. На ее берегах москвичи будут искать обломки карбасов, погибшие в годы Гражданской войны корабли, обследуют сухой док купца Крылова. Исследования на Северной Двине идут в тяжелых условиях: «Северная Двина… в границах города Архангельска характеризуется высокой скоростью течения, низкой прозрачностью, составляющей в ряде случаев менее полуметра, высокой замусоренностью природными и антропогенными объектами…».

Ученые МГУ, оценив большое значение для истории России и сложность работ, пришли к выводу, что: «Для эффективной организации процесса исследований необходимо обеспечить концентрирование исторической, картографической и фактологической информации о подводном культурном наследии региона и обеспечить ее организацию и научную обработку… Наиболее логичным… было бы создание координационного центра на базе Архангельского краеведческого музея… Центра координации работ по сохранению морского культурного наследия и подводных археологических работ…»

Остов судна длиной 25 метров, шириной – 9,5 метров. По обводам — деревянная барка или понтон © И. О. Горлов. Книга «Археология в музейных коллекциях»

В существующем разделении труда между областными краеведческим и морским музеями создание в краеведческом центра подводной археологии вряд ли получит поддержку. Хотя именно его специалисты Игорь Гостев и Алексей Едовин — двигатели процесса. Логичнее с учетом того, что морской музей не занимается подводной археологией, и будущего сокращения финансирования присоединить морской музей к краеведческому в качестве филиала.

Сочетание интереса к подводной археологии Белого моря сразу нескольких научных структур упустить нельзя — иначе звание «колыбели флота» покинет Русский Север.

Примечания:

Подводное наследие Архангельска: текущее состояние и перспективы исследования. В сборнике: «Археология в музейных коллекциях». Архангельск. 2019. С. 178−181 Там же. С. 180−181 Там же. С. 180−181

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