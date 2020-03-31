Тюмень, , 15:52 — REGNUM Из тюменской инфекционной больницы 31 марта выписан тюменец, переболевший COVID-19, который вернулся после путешествия на Карибские острова, при этом возвращался в Россию через Швейцарию. Об этом сообщила на брифинге 31 марта заместитель губернатора тюменской области Ольга Кузнечевских.

Этот мужчина тяжело переносил заболевание из-за сопутствующих недугов. Но тюменские врачи сделали всё возможное, чтобы поставить его на ноги.

Хотя оперативные данные сайта «Стопкоронавирус.ру» до сих пор показывают, что в Тюменской области зарегистрировано шесть случаев заболевания COVID-19 и один выздоровевший человек, на самом деле, по данным регионального оперативного штаба, от нового коронавируса в Тюменской области вылечились двое, на госпитализации на данный момент находятся четверо.