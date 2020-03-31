Санкт-Петербург, , 15:58 — REGNUM Специалисты биотехнической компании BIOCAD приступят к клиническим испытаниям российской вакцины от новой коронавирусной инфекции через пять-шесть месяцев. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба компании.

Во время встречи руководителей компании с представителями Министерства здравоохранения РФ предварительно были согласованы критерии безопасности доклинических и клинических исследований. Участники обговорили требования к документам для подачи в Минздрав России на получение разрешения на проведение клинических исследований первой фазы.

«Начало клинических исследований российской вакцины ожидается через 5−6 месяцев», — говорится в сообщении.

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