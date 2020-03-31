Брюссель, , 15:45 — REGNUM Два человека арестованы в Брюсселе за нарушение карантина, введённого в Бельгии из-за ситуации с пандемией нового типа коронавируса. Об этом сообщает прокуратура Брюсселя.

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Как уточнили в надзорном ведомстве, нарушители были задержаны 29 марта в коммуне Моленбек. В прокуратуре добавили, что они находились в машине вместе с человеком, не являющимся членом их семьи.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Бельгии продлили карантин из-за пандемии коронавируса до 19 апреля. При этом премьер-министр Софи Уилмс не исключила, в случае, если эпидемия не пойдёт на спад, карантин в стране может быть продлён еще на две недели — до 3 мая.

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Напомним, первый в Великобритании штраф в размере £500 был выписан нарушителю карантина. Уточняется, что 53-летнего жителя города Стейлибридж оштрафовали за то, что он вышел на улицу без крайней надобности. При этом он подошёл к людям, которые стояли в очереди в магазине. Мужчине вменяется нарушение «правил социального дистанцирования».

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