Москва, , 16:16 — REGNUM Московский аэропорт «Домодедово» организовал разметку для соблюдения дистанции. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба аэропорта.

«В зонах регистрации пассажиров, а также прохождения досмотра в чистую зону аэропорта организована напольная визуализация для обеспечения социальной дистанции 1,5 метра», — сказали в пресс-службе. Также в здании аэропорта поставили пункты дезинфекции рук.

Напомним, в соответствии с указами мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в магазинах, общественном транспорте и других общественных местах граждане обязаны соблюдать дистанцию не менее полутора метра (за исключением поездок на такси).

Для этого аптеки, магазины и другие организации, где находятся или работают люди, обязаны нанести специальную разметку, а также установить режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории.

Ранее отметку для соблюдения дистанции сделали в аэропорту «Шереметьево».

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