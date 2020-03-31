Самара, , 15:43 — REGNUM Бывшего руководителя государственной жилищной инспекции обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере в Самаре. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, обвиняемый вместе со своим заместителем — руководителем Южного управления жилищного надзора с февраля 2015 года получали зарплату и командировочные расходы за фиктивно трудоустроенного на должность гражданина. При этом общая сумма выплат на карту неработающего сотрудника, которая находилась в фактическом пользовании обвиняемого, составила более 4,5 миллионов рублей, отмечают следователи.

Помимо этого, с июля 2014 года по апрель 2018 года на обвиняемого и заместителя руководителя инспекции много раз были фиктивно оформлены командировочные документы о направлении их в служебные командировки. При этом, отмечают следователи, заработная плата в общей сумме более 2,1 миллионов рублей, которая была выплачена в дни прогулов во время пребывания в фиктивных командировках, похищалась.

Кроме того, из бюджетных средств были незаконно оплачены четыре турпутевки стоимостью 464 тысяч рублей.

По фактам 48 эпизодов преступлений было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в крупном и особо крупных размерах.

Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Отмечается, что уголовное дело в отношении других фигурантов завершено, материалы также отправлены в суд.

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