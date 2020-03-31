Тбилиси, , 15:55 — REGNUM В Грузии мужчина после двухнедельного ухаживания за своей женой, инфицированной коронавирусом, не заразился. Об этом 31 марта на телеканале Formula сообщил директор Центральной инфекционной больницы Тбилиси Тенгиз Церцвадзе.

Он подчеркнул, что оба супруга жили в одной комнате, но болезнь не передалась. Церцвадзе отметил, что не всегда коронавирусная инфекция передается тем, кто контактировал с заболевшими.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии по состоянию на 31 марта известно о 110 случаях заболевания COVID-19. Из них в 21 случае пациенты выздоровели. Ранее стало известно, что из больницы выписан замминистра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Юрий Нозадзе вместе с двумя детьми.

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